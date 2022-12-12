品牌廠宏碁（2353）連續九年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場成分股，並於電腦、周邊及辦公室電子設備產業中並列第二名。

今年宏碁於重大性（Materiality）、風險與危機管理（Risk & Crisis Management）、創新管理（Innovation Management）、環境報告（Environmental Reporting）及社會報告（Social Reporting）、人力資源發展（Human Capital Development）、客戶關係管理（Customer Relationship Management）等七面向獲得絕對分數為100，同時亦為PR值100的佳績。

宏碁在ESG（Environmental環境、Social社會、Governance公司治理）方面的努力亦受肯定，今年也亦獲得台灣企業永續獎之永續報告書「白金獎」，與天下永續公民獎等獎項。

除了亦連續九年名列MSCI ESG領導指標，且獲得「AAA」級最佳評等，名列技術硬體、儲存及周邊設備產業類別之中前4％的企業，宏碁也首次榮獲EcoVadis永續評鑑平台（Sustainability Rating）永續發展白金級。

EcoVadis評比超過160個國家、橫跨200多個產業、及超過9萬多家企業，並將白金級榮譽頒發名列前1％的企業。

此外，宏碁也連續七年入選富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）、第五年入選「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）。

至於在環境方面，身為循環經濟的提倡者，宏碁推出了主張環保的Vero產品線，以回收材質打造，產品陣容包含筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、All-in-One電腦、Chromebook及配件等。