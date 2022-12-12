塑化加工專業廠富林-KY（1341）、三芳（1307）出貨持穩推進，11月營收月年雙增，逆勢推進，搭配原料成本趨緩，營運動能走堅、添利。富林-KY前三季EPS4.54元。11月營收2.52億元，月增13％，年成長11.93％；前11月營收27.92億元，年增12.83％。

富林-KY認為，第四季為傳統營運旺季，成本結構8成來自原物料，近二季原料價格持續下滑，有助獲利結構提升。明年受惠精品包客戶的需求仍佳，營運持穩正向看待。

此外，三芳前三季EPS1.14元，下半年受惠世界盃足球賽，營運有撐。11月營收8.22億元，月增6.12％，年成長2.53％；前11月營收100.21億元，年增30.05％。

三芳鞋材營收比約86％，運動用品5％、紗線與薄膜3％；以品牌端來看，Nike（NKE-US）營收比重約43％、愛迪達14％，還有New Balance、PUMA、亞瑟士等。

三芳表示，目前原物料價格部分開始回檔，公司原料庫存約有一季的時間差，因此原料價格回檔預估約會在明年第一季起逐步反應，帶動毛利率回升。

大陸工廠外移，加工廠（尤以傢俱）移至越南就近開發，漸成趨勢。富林-KY生產基地海防廠（北）、同奈廠（南）就近配合客戶，且產品齊全有PVC，PU及超纖可同時滿足客戶不同需求。

富林-KY指出，第一大客戶Solto（精品COACH，MK代理商）訂單持續增溫，其中，COACH訂單仍為銷售主力，該產品生產流程複雜，短期內仍無任何競爭廠商可取代，且已配合COACH環保政策，採用回收材料，品質獲得COACH確認合格。此外，越南平陽省（鄰近同奈省）為加工廠大本營，鎖定大型傢俱加工廠成立專案積極開發，逐點突破。