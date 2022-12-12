浩子和李霈瑜（大霈）主持公視台語台《HiHi導覽先生》，節目風光入圍第57屆金鐘獎「綜藝節目獎」以及「一般節目類節目創新獎」2大獎項，行程滿檔的兩人近期除了忙著趕錄第2季，也抽空的分別帶著好友到《全家有智慧》PK台語拿獎金，展開精彩刺激的台語對決。

面對昔日戰友浩子，主持人阿松特別慎重的介紹浩子為「與第32屆金曲獎最佳台語男歌手擦身而過」的歌手，惹得全場哄堂大笑；阿松接著介紹起浩子同隊素人來賓：「當初店門口吊掛紅布條的就是今天的來賓，彰化知名肉圓店的老闆。」原來當年浩子首次入圍金曲獎，雖然摃龜未能得獎，但依然獲得在地店家的力挺，在自家店門為他掛起「彰化之光，與金曲獎擦身而過」的紅布條，在當地轟動一時，還一度登上新聞版面。提及沒得獎的傷心事，浩子面露無奈的笑容，主持人林美秀也獻上溫暖的安慰：「擦身而過沒關係，有一天它還是會回來找你」，為浩子加油打氣，鼓勵他再接再厲。

在第一回合「我來說你來猜」時，大霈隊進行先攻，雖然大霈台語能力不及在鄉下長大的浩子，但同時也是演員的大霈，靠著生動的肢體表現，以及隊友間的絕佳默契，直接拿下13分的高分，阿松不禁讚嘆：「很多題目都靠動作，全身都很用力在比，果然是演員啊！」而浩子帶領的「男子漢」也不惶多讓，從小在彰化長大的浩子，台語對他來說易如反掌，看著大霈隊獲得13分，他依然自信滿滿地表示：「我最少也有15分！」果不其然，在遊戲剛開始就以驚人的速度答題，最後浩子隊直接輾壓大霈隊，拿下17分的超高分數。

兩隊的精彩對決還不只這些，緊接著在第二回合的搶答賽，大霈隊後來居上，緊咬著浩子隊不放，到最後浩子為了拿下分數更是不擇手段，甚至還要拿出蛋糕來「巴結」台語顧問老師，有趣的互動笑翻眾人。不過在最後一回合，一題台灣傳統節慶「炸寒單爺」的代表意義，讓緊追在後的大霈隊幾乎全員淘汰，感覺已經勝券在握的浩子隊，沒想到最後突然又來個大反轉？最後到底是由浩子帶領的「男子漢」能夠抱走獎金，還是大霈帶領的「娘子軍」能夠扳回一成呢？更多精彩內容請鎖定今（12日）晚上8點的14頻道公視台語台《全家有智慧》。