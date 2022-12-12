八大第1台《詹姆士出走料理》主持人詹姆士日前飛到韓國展開「異國風味出走料理」之旅，相較於有些人出國會帶泡麵，避免水土不服或思念家鄉味，出外景經驗長達16年的詹姆士表示，自己沒有這方面的問題，「如果真心想要吃一些自己習慣或喜歡的食物，找地方自己做就好啦！」他也透露此行到韓國，有帶自己做的調味粉，「因為我覺得是可以拿來跟他們交流，送給他們試試。」

首次與《詹姆士出走料理》走出台灣尋覓美食，詹姆士把握這趟韓國之旅，不錯失採買當地特產機會，特別瞄準辣椒粉和燒酒，「因為他們的辣椒粉是買乾辣椒現場磨的，還有安東的燒酒，它不是一般的真露，所以我帶回去可以跟大家分享！」

對詹姆士來說，這是他第七次造訪韓國，身為專業美食節目主持人的他笑說：「只要有好吃的地方，我都喜歡！」喜愛的韓國食物從選擇性多樣的小菜，到特殊風味享譽全球的烤肉、醒酒湯，甚至路邊攤的小吃，都讓大廚詹姆士讚不絕口。這趟韓國旅程中，詹姆士印象最深的是寺廟料理，「雖然是素食，但他們用的技法很多元，例如把很多的堅果類的東西磨成泥或粉狀來做調味。」讓素食的風味多元豐富；喜歡吃海鮮的節目來賓黃湘婷則難忘蚵仔煎餅的美味和暖心又暖胃的燒酒。

疫情後出國有什麼不同感受？黃湘婷發現大家變得更在意衛生，感覺也比較放心，她更帶了許多酒精棉片，隨時消毒清潔。詹姆士則分享自己行李箱裡還是帶了一些感冒鎮痛的常備藥，加上韓國天氣冷，氣溫從零下六、七度到白天有時會上升到五度，溫差大，所以還是有帶足保暖衣物以及適時補充維他命，備好身體的抵抗力。《詹姆士出走料理》每周日晚間8點在八大第1台播出。

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