「2022新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」今(12)日在三重棒球場舉行賽前記者會，由教育局長張明文、新北體育總會棒球委員會主委蔡明堂、富邦金控永續暨品牌公關處長林茂生，日本樂天職棒選手王彥程出席，共同宣告本屆比賽正式開打。

日本樂天職棒選手王彥程。(黃敬文攝)

今年第五屆U-18賽事，以「GO ALL OUT」全力以赴為賽事標語，象徵青棒階段是球員球技成熟、變得更強的轉捩點；近2年雖受疫情影響，國外隊伍入境困難，但仍堅持賽事精神，以城市交流為定位，邀請各縣市16隊青棒好手來到新北以球會友並體驗城市特色及賽場，同時今年也響應富邦金控「Run For Green」ESG倡議計畫，每支全壘打將以擊出全壘打選手名義，捐贈1萬元至林務局認養植護樹。

教育局長張明文表示，新北市積極扎根基層體育，針對棒球運動尤其訂有一系列的總體計畫，包含舉辦U-12、U-15的全國錦標賽，以及U-18國際性賽事，為三級棒球選手提供一個切磋球技的舞臺，期勉球員們要用心精進球技，在球場全力以赴，在球場上發光發亮，開創美好人生。

張明文也希望藉著U-18賽事，除了可以培養大家喜愛運動外，也可以培養出更多賽事觀眾，他舉例近期的世足賽，大家不一定在踢足球，但會去欣賞世界各國的運動賽事，看運動員在場上展現拚勁、發揮好的表現。

本次活動大使王彥程，目前為日本樂天職棒隊成員，出身於新北棒球名校穀保家商，也是本賽事第一屆選手，這次特別以學長的角色分享高中時期難忘的訓練過程，回憶起當時參賽時印象最深刻的往事，王彥程說當時隊上在進行練習賽時，輸掉一場本不該輸的比賽，但隊員們沒有難過，反而是快速整理好情緒，相當珍惜那次的練習經驗。

富邦金控已連續5年冠名贊助本項賽事，更透過企業資源促進各級賽事發展，培育出許多優秀選手，如自2015年起連續7年舉辦富邦盃少棒邀請賽，積極深耕基層棒球運動，並同時擁有在職棒發展的富邦悍將隊以及在成棒發展的富邦公牛隊，具體實踐「正向的力量」品牌精神，讓台灣棒球運動更加蓬勃發展，協助台灣揚威國際體壇。

本賽事將於18日至24日在新北市新莊棒球場及三重棒球場展開，共32場賽事皆免費入場，由MOMOTV、智林體育台、HOP SPORTS及YouTube等平台全程轉播，棒球迷可透過轉播觀看，一同熱血為甲子園級青棒好手們加油打氣。