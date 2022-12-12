當時拍攝《無間道》的珍貴工作照陸續釋出。（華映提供）

香港警匪電影《無間道》3部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，2002《無間道》、2003前傳《無間道Ⅱ》和2003續集《無間道Ⅲ終極無間》，3部曲成了臥底類型的典範式轉形，並找來劉德華、梁朝偉領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派眾星雲集。

12月12日公佈《無間道》的主題曲MV〈被遺忘的時光〉並進行電影試片，MV中盡現《無間道》3部曲中所有經典場景，劉偉強透露當年香港市道像現在一樣的不好，他們孤注一擲，用千萬港幣的高額預算，聚齊香港最有號招力的演員劉德華、梁朝偉演出，不但拍出當年的票房冠軍作品，更被國際影壇多次翻拍，讓劉偉強說：「世界上好看的電影很多，但《無間道》真的有神奇之處。」

今也公佈〈被遺忘的時光〉MV，當年電影讓這首蔡琴演唱的歌曲隨著《無間道》而一夕爆紅，梁朝偉和劉德華坐在一起聽這首歌的畫面深入影迷心中，梁朝偉為了賣音響對劉德華說的台詞「高音甜、中音準、低音沈」也成經典的形容詞。

劉偉強回憶20年前港片的市場萎縮，就像受疫情影響的現在一般，電影也是投資難尋，但《無間道》決定以千萬港幣的投資，集合劉德華、梁朝偉、黃秋生及曾志偉4大影帝合作演出，「當時的市道實在太差，但不再突破便無路可走了，當時想就算不成功也要對得起自己。」他一改以往港片的搶時間的拍攝模式，要求編劇麥兆輝和莊文強好好的完成劇本，並讓演員齊聚讀本做好準備，他笑說演員們一拿到劇本就開始鬥戲，非常精彩，果然創造出經典的作品。