特斯拉執行長馬斯克入主推特後，傳出想交出CEO職位，並由現任全球副總裁、大中華區CEO朱曉彤出任，陸媒對此消息則分析毫不意外，因為朱曉彤和馬斯克一樣都是十足工作狂，所以能贏得馬斯克的信任。

傳出朱曉彤獲得馬斯克欽點出任CEO，對於這些傳聞，特斯拉方面暫未作出回應，但中國人可望成為特斯拉新任掌門人的消息，引發外界高度關注。據陸媒鈦媒體報導，朱曉彤出生於遼寧省瀋陽市，2014年4月加入特斯拉，他升任中國區總經理只花了半年時間，並且一路平步青雲，絕對不是泛泛之輩，據悉他有著和馬斯克十分接近的工作作風，崇尚高強度工作，凡事親力親為，必要時甚至會全天候幾近24小時投入工作。

報導引述知情人士說法指出，朱曉彤幾乎沒有自己的私人生活，是個超級工作狂，更有員工爆料朱曉彤經常凌晨在工作群裡發訊息，而他對下屬的要求也十分嚴格。

此外，受疫情影響，今年3月至4月特斯拉上海工廠的生產一度停擺，後續復工後，當時朱曉彤為了解決該廠產能恢復等問題，在工廠車間里睡了長達2個月，這跟馬斯克先前表示自己過去經常睡在特斯拉的工廠，以及他收購推特後，常睡在推特總部辦公室的做法都如出一辙。

馬斯克買下推特後，他可能很難同時兼顧多家公司的管理，外界認為朱曉彤可望成為特斯拉全球CEO新人選，因為他是特斯拉征服中國市場的功臣，加上他與馬斯克兩人在對待工作時的態度也非常相似。