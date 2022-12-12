（巨大集團主動發信給協力供應鏈，內容提到自行車產業已面臨52年來首見的高庫存壓力！圖/讀者提供）

自行車產業已面臨52年來首見的高庫存壓力！全球自行車產業龍頭巨大（9921）集團，前11月合併營收高達864億元、年增近15％，創下歷年新高！不料，巨大上周卻罕見地發信給協力供應鏈，內容提到隨著疫情散去，自行車產業現在面臨雪崩，市場庫存之高，是1970年代以來前所未見，希望所有供應鏈共體時艱，貨款依現行票期制度下，展延45天！

惟這封要求供應鏈票期展延的內部文件，卻引發供應鏈炸鍋，甚至有業者將文件外流，市場議論紛紛！

巨大集團今日緊急出面滅火強調，預計明年上半年，庫存可逐步回歸正常水位；且巨大甫於11月24日宣布完成現金增資與可轉換公司債67.5億元，營運資金正常！

巨大上周在發給協力供應鏈的內部信件中提到，從DEALER（經銷商）端，到WHOLESALER（批發商）端，乃至於組車廠皆創庫存之歷史新高，市場出現高庫存、低流動之嚴峻情勢，實所罕見。

而相繼浮現更嚴重之問題是「現金流量短缺」，所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天，巨大基於與客戶共榮共好之合作原則，責無旁貸，理應全力協助。

但巨大強調，僅以一己之力，無法完成此任務，因此本著與供應鏈夥伴共榮共好的原則，即自12月起至明年3月，出貨至巨大全球製造廠（含GCM/GCK/GEV/GCT/GEM/GHM/GTM）之貨款，依現行之票期制度下，展延45天，希望供應鏈夥伴在共榮共好的原則下相互協助，一起渡過難關！

針對內部文件外流，巨大集團12日發布新聞稿表示，自今年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。

面對大環境的逆風，巨大集團身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是巨大不可懈怠的責任。巨大深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

因整體市場趨緩，巨大集團預計明年上半年，庫存可逐步回歸正常水位。巨大強調，甫於11月24日宣布完成現金增資與可轉換公司債67.5億元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，巨大對自行車市場的長期發展與前景依然十分樂觀。

巨大集團表示，此信件為巨大與協力供應鏈夥伴間的溝通作業文件，內容涉及保密條款，無法對外一一說明。惟對於此信件對外流出，造成外界諸多揣測，巨大深感遺憾。