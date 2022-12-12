在YouTube擁有百萬訂閱的網紅「小玉」朱玉宸與助理莊姓男子，2020年起利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片，新北地院今年7月依違反《個資法》判處朱男5年6月，得易科罰金198萬元。另外，高雄市議員黃捷、網紅艾瑞絲等21名被害人附帶民事求償，新北地院近期判處小玉、莊男須判賠黃捷和另名空姐被害人各100萬元，全案可上訴。

小玉為吸引更多粉絲或追蹤者關注，增加網路流量，從2020年7月起在「台灣網紅挖面」推特帳號及粉絲團，多次上傳並播放約30秒的合成換臉謎片，招攬網友加入粉絲團，犯罪所得高達1338萬多元，被害人約有119人，其中立委高嘉瑜、黃捷、藝人雞排妹等83人都提出告訴。

其中，高雄市議員黃捷、網紅艾瑞絲等5名被害人先前都有出庭，其中僅有1名汪姓Youtuber求償10萬，黃捷、艾瑞絲等人都提出100萬元求償，其餘被害人則向小玉和其莊姓助理求償10至120萬不等求償。

刑事部分，新北地院依違反個資法各判處小玉徒刑5月，得易科罰金，合併119罪應執行徒刑5年6月，得易科罰金198萬元；助理各判處徒刑3月，得易科罰金，合併應執行徒刑3年8月，得易科罰金132萬元，並沒收其犯罪所得。

黃捷、空姐被害人民事求償判決近期也出爐，判決書指，黃捷和空姐都表示，雖然小玉聲稱已將影片下架、銷燬原始影片，但猥褻影片至今仍在網路平台流通、轉傳、觀看，造成長久、永久性的傷害，對她們造成極大的精神痛苦，影響聲譽及自尊，永無寧日，且該網路平台短短兩、三個月即吸引6000名付費會員，負面聲量遠超正面，因此求償100萬元。

法官指出，空姐在網路上張貼照片，吸引一定觀看人數，黃捷同樣也是網路名人，2人肖像帶來之網路流量具有一定的經濟價值，小玉、莊男使用原告的肖像作製作深偽猥褻影片招攬會員販售牟利，顯然是營業、負面使用，有物化女性，侵害人性尊嚴之情，因此請求2人可以請求損害賠償。

法官考量小玉、莊男違法業務犯罪所得高達1300萬元等狀況，且法制上欠缺對網路相關經營者的管控措施，因此判處小玉、莊男各賠償100萬元，全案可上訴。