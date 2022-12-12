永豐金（2890）旗下永豐銀行展現數位科技力，攜手7家金融業者與遠信國際資融簽訂三年期、13.25億元授信合約，永豐除擔任統籌主辦及金流管理銀行外，更導入數位金流工具提升銀行貸後管理效率。永豐銀行表示，聯貸資金將用於充實遠信的中期營運需求，拓展其汽、機車及消費性商品等分期付款業務；遠信的客戶繳款後，永豐銀行的「VA自動化貸後管理服務平台」將自動比對檢核款項、即時掌握，以優化管理效率。

遠信於臺灣的機車分期付款市占率約30%，同時因應2040年全台新售小客車與機車均為電動車的政策目標，積極開發相關市場；永豐銀行表示，此次整合四大超商、中華郵政、農漁會及永豐銀行等，提供遠信的客戶不受時空限制、便捷的多元繳款通路。

永豐銀行指出，同步導入「VA自動化貸後管理服務平台」自動化比對檢核，即時掌握其客戶的繳款入帳狀態，提高銀行貸後管理效率，也降低遠信對帳的人力與時間等營運成本。

遠信國際資融股份有限公司成立於2003年，初期僅從事車輛分期付款業務，近年陸續加入文教圖書、美體美容、3C家電與健康生活等領域，除分期付款外亦提供融資性租賃等服務；合作對象包含機車經銷商與商品特約商等數千家。

永豐金今天也宣布再度入選道瓊永續世界指數(Dow Jones Sustainability World Index)與新興市場指數(Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index)，這是繼今年8月11日國際評比機構MSCI調升ESG評級為AA後，再一次獲得標竿級國際評比機構對永豐金控持續精進永續治理的肯定。