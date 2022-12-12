經濟衰退疑慮成為上周關注焦點，也為全球股市帶來壓力，新興亞股僅菲律賓上漲1.4%之外，其餘在上週普遍走跌，印尼跌幅最重，達4.3%，越南、南韓及台灣分別下跌2.6%、1.9%及1.8%。綜觀上周資金動向，僅越南淨流入1.75億美元，而台灣再度成新興亞股失血最多的國家，淨流出8.3億美元，南韓則淨流出7.5億美元，印度及印尼都淨流出4億美元。

台股加權指數上周下跌265.25點，收14705.43點，跌幅1.77%，終止周線連五紅。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，隨聯準會鷹派立場轉向鴿派，市場逐漸將目光轉移至經濟衰退疑慮，也將成為全球股市的隱憂，本周可關注主要國家的貨幣政策會議，如：美國、歐洲及日本，同時美國也將公布最新CPI數據，都將左右本週股市走勢。

張圭慧指出，台股於2022年跌幅較深，已提前反映2023年的經濟情勢，目前市場主要風險來源為中美半導體戰爭，升級態勢與其它國家相對應的政策調整，惟庫存調整終點仍估為2023年第一季，且當前正處國內電子廠旺季，加上中國放寬防疫政策以拚經濟，台股有望受到市場長期資金的青睞，在市場波動當中，具基本面的族群較具吸引力，反彈動能也較強勁，後市值得期待。

富蘭克林投信分析，在美歐利率會議即將到來之前，外資於亞股的操作由多轉空，除越南股市仍有1.55億美元買超外，其餘主要亞洲股市均為賣超，並以在南韓和台灣股市的賣超金額較多。

野村投信策略暨行銷處張繼文副總經理表示，明年若FED太早降息絕對不是好事，而全年都不降息也不是壞事，最好情境是FED到明年年下半年才啟動降息。