數字(5287)11月合併營收1.72億元，年增9％，累計前11月合併營收17.88億元，年增率17％。數字科技旗下平台於經濟活動逐步開展下，帶動591房屋、8891汽車11月營收雙創歷史新高，加上新創平台Tasker出任務、Marry結婚吧業績增長，繳出亮眼成績，全年合併營收創新高可期。

因應即將到來的年底旺季，Tasker找師傅目前網站上合作已超過7,000位、服務範圍遍及全台，現在更推出「社區師傅」全新服務，系統會根據消費者所在社區主動推薦附近的「社區師傅」，加快消費者與師傅的媒合，不僅解決距離問題，附近師傅也能更快抵達目的地。

Marry結婚吧根據內部統計，2022年結婚對數有望突破12萬對，婚禮預算回升至57.9萬元，受惠農曆年前的婚宴需求，Marry結婚吧11月營收較去年同期成長超過40％，兩大新創平台為數字科技挹注11月營收成長動能。