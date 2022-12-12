連鎖餐飲集團乾杯(1269)在台灣展店效益及周年慶商機挹注下，2022年11月營收維持雙位數年增率、續創同期新高，使前11月營收已提前改寫年度新高。展望後市，集團看好在節慶聚餐、春節禮盒商機加持下，台灣市場營收持續暢旺，中國大陸則維持審慎保守看待。

乾杯2022年11月自結合併營收3.2億元，雖較10月3.55億元減少9.79％、為近5月低點，仍較去年同期2.85億元成長達12.24％、續創同期新高。累計前11月合併營收33.99億元，較去年同期27.04億元成長達25.69％，已超越去年全年30.79億元、提前改寫年度新高。

乾杯表示，11月營收降至近5月低點，主因中國大陸確診人數續升，尤其重慶、北京疫情最嚴峻，集團在配合停業、禁止內用、接客限制等防疫政策下營運影響加劇，使中國大陸事業群11月營收月減2成。

不過，乾杯今年聚焦台灣展店布局，受惠周年慶商機帶動門市來客，且「會員感謝祭」行銷吸引逾1.2萬筆會員回流使用，配合電商零售事業雙11購物節締造翻倍業績，雖然去年適逢五倍券報復性消費潮、墊高比較基期，台灣事業群11月營收仍年增達逾3成。

展望後市，迎接12月節慶聚餐商機，乾杯集團旗下6大品牌推出主題優惠套餐吸客，高樓景觀品牌「和牛47」與「麻辣45」亦推出跨年觀煙火方案，部分店家加開跨年營業時段，目前平均訂位已達8成，需求十分熱絡。

同時，為便於民眾規畫春節活動，乾杯旗下餐飲品牌提早自12月開放春節訂位，電商零售事業則推出各式「日本A5和牛春節禮盒」及早鳥優惠於「乾杯超市」自有電商平台、家樂福開賣，並為企業尾牙禮品需求提供客製化，搶攻年菜、禮盒市場，業績有望持續暢旺。

中國大陸方面，雖然當局7日宣布「新十條」放寬措施，使民眾外出用餐意願明顯提升，但乾杯認為短期內營運仍續受疫情影響，對後市審慎保守看待。