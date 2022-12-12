南韓股市周一收跌；投資人對於聯準會(Fed)貨幣政策走向保持警戒，加深了衰退的擔憂。韓元對美元下跌。

周一南韓KOSPI指數收漲16.02點或0.67%，為2373.02點。交易金額略顯清淡，為4.89億股，價值5.72兆韓元(約43.7億美元)。機構投資人和散戶分別賣超441.4億韓元和5億韓元，外資買超182.2億韓元。

市場開盤走低，並且一直面臨下行壓力，因為投資人正在等待周二美國通膨資料的公布，以及之後聯準會的利率決議。

人們目前普遍預期，在升息75基點之後，預計聯準會將升息50基點。

在首爾股市，大多數板塊都下跌。

由於市場普遍對第四季業績表現的悲觀預期，三星電子跌1.49%，報5.95萬韓元；SK海力士也下跌0.49%，報8.11萬韓元。

電池製造商樂金能源解決方案(LGES)跌2.52%，報50.2萬韓元。

醫藥股也下跌，三星生物製藥跌1.45%，賽特瑞恩(Celltrion)跌2.22%。

韓元跌5.9韓元，兌美元收在1307.2韓元。