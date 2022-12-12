由於通膨與FOMC會議公布即在，今(12)日台股量縮下跌，指數跌幅-0.63%，下跌92.84點，收在14612.59點，月線失守，成交量下滑至1515.5億元。PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，近期市場靜候國際重量級數據出爐，且因為美國經濟衰退疑慮增溫，預料指數短期將在月線附近震盪，加上外資將放聖誕節假期，在缺少外資回補大型股的力道之下，預料至年底前將以中小型股較有表現空間。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，市場靜候本周FOMC利率會議與會後聲明論調，避險情緒升溫推升美元，抑制美股四大指數表現全面收低；目前芝加哥利率期貨顯示本周聯準會升息2碼至4.5%的機率最大，明年2月與5月則各分別升息2碼與1碼至峰值5.25%。

至於通膨數據方面，葉家榮分析，儘管美國物價仍居高不下，但市場預期部份通膨數據在近幾個月已出現緩和跡象，因此仍普偏預期本周即將公布的11月美國消費者物價指數，將顯示通膨進一步放緩，有利於聯準會維持轉向鴿派的態度。

廖炳焜指出，除了美國經濟明年展望不佳，中經院上周發布11月台灣製造業PMI，數字回跌至43.9%，連續5個月緊縮，同時，中經院也下修今年台灣GDP年增率至3.04%，明年成長率僅2.72%，主要是全球經濟陷入衰退陰霾，明年台灣經濟將呈現「內平外冷」的狀況。

廖炳焜認為，雖然明年全球經濟仍充滿不確定因素，不過看好台股已離開底部區，若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、中國手機相關、光學、伺服器、生技、車用相關等，另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。