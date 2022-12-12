鴻海(2317)所屬的鴻海研究院今（12）日攜手台大量子科學及工程研究中心，舉辦「NExT Forum」主題論壇，以「量子通信技術與應用」呼應今年諾貝爾獎光子糾纏等相關理論與應用，聚焦量子通信理論與硬體、量子密鑰分發和後量子密碼學等三大主題。

面對通訊過程中訊息傳遞安全需求漸升，具高效率及絕對安全的量子通訊開始獲得重視，對於注重機密的銀行交易與軍事用途更十分適合。特別是量子通訊的量子密鑰分發（Quantum Key Distribution）在量子科技相關技術發展相對成熟，逐漸被應用於生活中。

今年諾貝爾物理學獎由美國John Clauser、法國Alain Aspect、奧地利Anton Zeilinger三位學者共同獲得，透過糾纏光子實驗，確立違反貝爾不等式的證據和開創性的量子資訊科學，開啟量子資訊科學發展與後續研究和應用，包括量子通訊、密碼學、計算與感測等領域上。

此次論壇呼應三位學者對糾纏光子的相關理論與應用，特邀國內外量子研究學者專家，包括新加坡國立大學首席研究員Marco Tomamichel、北京清華大學交叉信息研究院副教授馬雄峰、以及專精於後量子密碼領域的BTQ首席密碼學家鄭振牟等一同與會。

同時，此次論壇更邀請到國內許多量子通訊硬體領域專家、也是量子國家隊計畫主持人的多位學者，如清華大學物理系褚志崧、中央大學光電科學與工程系陳彥宏、清華大學光電工程研究所李明昌等多位學者專家，分享台灣量子通訊的現況發展及未來展望。

鴻海近來積極投入量子研究領域，鴻海研究院除在去年宣布成立離子阱（Ion Trap）實驗室，量子計算研究所在今年鴻海科技日（HHTD22）中，亦展示量子模擬在電池開發上的研究成果，大大縮減所需的量子資源。

此外，致力促進加拿大創新的非營利組織Mitacs（Mathematics of Information Technology and Complex Systems），已於11月23日和鴻海研究院簽署合作備忘錄，在加拿大駐台北辦事處積極推動下，雙方攜手於加拿大進行量子前瞻技術研究。

鴻海也宣布在加拿大成立軟體研發中心（SRDC），成立初期將專注於軟體開發，特別是電動車的駕駛體驗、人機介面設計、可用度工程，以及其他內部或客戶需求的設計專案，首階段將聘用超過百名設計與工程人才。