民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（後右）在民進黨台北市議員當選人顏若芳（後左）陪同下12日前往中山區和里長舉行座談會，針對「松機遷移」議題，和大家交換意見。（趙雙傑攝）

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農。（本報資料照片）

民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農主張遷移松山機場，引來同黨立委楊曜以擔憂離島居民權益、國防安全受影響為由反對，國民黨立委參選人王鴻薇也稱，若只是選舉期間倉促提出，便會出現這種尷尬局面，吳怡農今表示，希望王鴻薇針對他的5個主張，具體地告訴他哪一點不同意。

吳怡農今天下午受訪說，用「倉促提出」來作為批評太空洞，也沒有建設性，如同早上報告，遷移必須顧到現有航線，現有服務品質不會受到影響，才會去執行，他堅持2030桃機第三跑道完工，是這次提出松山機場遷建的依據及具體條件，希望在跑道完工後才做相關遷建，現有航線、服務都不能少。

王鴻薇強調自己不會在選舉時高談闊論，選後卻不聞不問。吳怡農說，這次為了松機遷移提出具體5項非常具體的提案，從政策定案、成立專責行政法人來做專業規畫，到200公頃機場腹地使用，到周邊3000公頃管制解除後，公共設施回饋容積率的使用，也希望對手除了空洞的批評外，針對這5個主張，具體地告訴他，哪一點不同意，我們來討論。

吳怡農重申，自己的立場很清楚，現在預計桃機第三跑道2030年可以完工，完工的時候才有條件把遷移松山機場客運量移到桃園，可是2030完工不表示2030年才做規畫，重大政策需要事前做好準備，這是為什麼他現在提出，因為從現在到2030之前，有機會好好的把政策定案之後，好好的來進行社會溝通與討論，讓2030機場遷移後，可以無縫接軌的來執行下一階段。

吳怡農指出，針對楊曜的意見，他非常樂見各界對於公共議題回歸議題上面的討論，也希望楊能理解他的立場和原則，松山機場遷移不可以影響現有的航線或服務品質，松機現在晚上11點到隔天早上6點不能有飛機起降，民航機必須禮讓軍用機，來作為優先起飛降落，他的提案是在桃園機場的運量能夠接納松機後，不犧牲任何服務品質前提下來做規畫與遷移。

另外，對於義務役延長一事，吳怡農說，他一向主張就是兵役制度訓練內容必須搭配役期延長一起檢討，這個沒有變，明天早上會跟各位報告兵役制度相關主張與政見。