櫃買中心12日表示，為因應國際永續發展趨勢，提升上市上櫃公司永續發展資訊揭露品質，櫃買中心與證交所將於12月22日（周四），於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區共同舉辦「永續報告書確信機構管理宣導會」，就「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」草案規畫內容說明，歡迎確信機構報名參加。

櫃買中心表示，為協助確信機構瞭解「上市櫃公司永續發展路徑圖」推動政策及相關規章內容，本次宣導會除邀請證券主管機關就「上市櫃公司永續發展路徑圖及資訊揭露規範」相關政策規劃及未來方向加強宣導外，亦將就「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」草案規劃內容暨確信機構申請認可作業流程進行說明，期能協助確信機構共同輔導上市上櫃公司推動溫室氣體盤查工作。

為配合疫情指揮中心室內活動人流控管政策，本活動限事前報名者參加，相關資訊請至活動網頁查詢（https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_1111222/index.html）。

本次宣導會之相關影音資訊，將於會後置於櫃買中心網站提供點閱觀看，上市櫃公司及投資人可至櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw/web/）右上角點選「永續發展路徑圖專區」連結，或至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「ESG發行人」頁籤，點選「永續發展路徑圖」專區之「宣導資訊」頁籤查閱，專區亦可查詢永續發展路徑圖主題資訊，櫃買中心將持續提供最新資訊供公司及投資人參考。