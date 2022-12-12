台北市電腦公會TCA舉行會員代表大會，理事長彭双浪在致詞時表示，過去三年是挑戰最大、也最詭譎難料的三年，也感受到政治從未離產業如此之近，在景氣下滑、企業投資謹慎保守的情況下，面對幾大議題，更需要密切的產官溝通，以做出最佳決策。

彭双浪表示，一轉眼三年的時間過去了，這一屆的理監事會無疑的經歷了公會成立48年來，挑戰最大、也最詭譎難料的三年。全球範圍的新冠疫情、不見消停的俄烏戰爭，加上極端氣候災害、通膨、能源與糧食短缺、多種商品供需失衡，乃至經濟下滑，大概人們能想到的糟糕事情一波接一波的出現在我們周遭，讓絕大多數世人見證到此生僅見的動盪。

台灣ICT產業也猶如搭乘雲霄飛車般，由前兩年贏得全球疫情居家網路應用大量的市場紅利，在近日卻也在經濟反轉中，面臨景氣下滑的挑戰。IT產業多年所構建的全球運籌高效模式，這幾年在大國競爭及地緣政治中受到巨大壓力，過去只要考慮市場與經濟效率的企業經營者發現：政治對經濟及產業的衝擊，對大家是既陌生又複雜的。

供應鏈重組與經營韌性是ICT產業當前的重要課題，而零碳減排和人力問題則是台灣的中長期挑戰，這些挑戰，資訊電子業不但首當其衝，而且又都與政治政策高度相關，在現今景氣下滑、企業新投資謹慎保守的情況下，面對幾大議題，更需產官密切溝通，以期做出最佳決策。

彭双浪進一步指出，與政府做好溝通本就是公會的使命，由電腦公會理事長擔任召集人的行政院智慧國家推動小組民間諮詢委員會，是產業與政府高層溝通重大議題的有效平台，這一屆理事會針對人才培育、淨零轉型、資安、軟體採購及維護計價，以及強化本土軟體資服業發展等議題，透過這一直接管道，和行政院副院長沈榮津及各部會首長，尤其是工業局前局長、現任數位部產發署署長呂正華，都持續有著良好順暢的溝通。

因應重大趨勢，我們公會已經協助業者成立台灣氣候聯盟、明年將開辦淨零城市展。至於攸關產業及社會發展的數位發展部，從規劃、籌備到成立，公會則始終與政府相關部門密切溝通，掌握進展，爭取產業意見的有效傳達。

過去幾年，AIoT帶來的智慧應用商機已經興起，而成功的解決方案都凸顯了「場域為王、數據是寶」的法則。在大型製造業、金融服務業等私領域，由於產業競爭壓力，企業已主動投入大量資源，成果也陸續展現。但在城市治理、智慧交通、智慧醫療、網路治理等公領域，試驗場域及數據的取得與運用，涉及法規與社會資安議題，推動過程並不簡單，感謝歷任理監事們和會務人員的付出。