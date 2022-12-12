光寶科技（2301）連續十二年入選為「道瓊永續指數」DJSI成份股，並同時列名「世界指數」及「新興市場指數」雙榜，展現光寶長期耕耘環境、社會、治理（ESG）有成，永續績效獲國際高度肯定。

光寶科技董事長暨永續長宋明峰表示，光寶科技致力成為永續價值鏈的最佳夥伴，秉持「光電節能、環境永續」的願景，攜手供應商夥伴共同推動低碳轉型。他強調，合作互利是光寶一貫的核心精神，並相信在建構綠色韌性的道路上，唯有合作追求多贏，才能締造共同優勢取得先機。

光寶科技以「循環經濟」為核心，攜手供應商夥伴共同開發低碳排之永續材料與高能源轉換效率產品，並發揮影響力，帶領供應鏈夥伴進行節能體檢，強化綠色競爭力。在永續發展的賽道上，光寶與供應商夥伴共同前進。

由標普全球（S&P Global）發行的道瓊永續指數（DJSI），為全球最具公信力的永續評比指標，其中又以每年從全球逾3,000家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10％企業組成之「世界指數成份股」為最高評級。

在今年DJSI評比中，光寶科技為全球電腦、周邊及辦公室電子設備（THQ, Computers & Peripherals and Office Electronics）產業中，唯一同時入選「世界指數」及「新興市場指數」成份股之企業。

其中「重大性、政策影響、人力資本發展、創新管理、環境報導及社會報導」五個題組獲得滿分佳績，躋身國際永續標竿企業行列。

光寶科技也甫於摩根史丹利（MSCI）ESG rating獲評AA級，且自2014年起連續九年獲選ESG領導者指數成份股，並另於ISS ESG Rating獲Prime評級，及連續兩年於碳揭露供應鏈議合評價（2021 CDP Supplier Engagement Rating, SER）」獲「Leadership」最高評等。

此外，光寶科技亦入選富時社會責任指數（FTSE4Good）新興市場指數暨「台灣永續指數」成份股，並十六度獲得《天下雜誌》企業公民獎，榮獲公司治理評鑑前5％，以及2022年台灣企業永續獎（TCSA）永續報告類「電子資訊製造業白金獎」、單項績效類「氣候領袖獎」與「供應鏈領袖獎」等殊榮。