花蓮池南森林遊樂區的蹦蹦車經歷多次彩繪後，現況為藍白色彩，僅供靜態展示，讓遊客從中回憶昔日伐木運材時光。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮池南森林遊樂區的蹦蹦車自1986年從林田山萬森線的軌道運至池南，肩負起載運遊客、體驗搭乘等工作。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮池南森林遊樂區前身為木瓜山事業區的伐木集材地，園區迄今仍保留許多過去伐木運材的機具，包含流籠、蹦蹦車與集材機等，特別的是，花蓮林區管理處特別將大小朋友喜愛的蹦蹦車，以等比例仿真縮小為紙模型，即起至31日止，民眾只要與池南蹦蹦車的合影並分享在官方臉書，便有機會獲得。

位在壽豐鄉鯉魚潭風景區附近的池南國家森林遊樂區，昔為木瓜山事業區的伐木集材地，也是哈崙森林鐵道的起點，與嵐山、林田山被譽為花蓮林業史三大奇蹟，直到哈崙工作站在1989年因山林全面禁伐裁撤後，便轉型為森林遊樂區，除闢建多條健行步道，還將過去珍貴的伐木機具、蒸汽運材機關車（火車頭）、1節藍白配色的蹦蹦車等設備保留下來，讓民眾緬懷昔日的林業時光。

林管處表示，載運原木的機關車被稱為蹦蹦車，因行經軌道、引擎運轉或木製台車碰撞發出「蹦蹦」聲響而得名，池南森林遊樂區的蹦蹦車頭於1972年德國建造，1986年從林田山萬森線的軌道運至池南後，肩負起載運遊客、體驗搭乘等工作，且經歷多次彩繪後，現況為藍白色彩，僅供靜態展示，讓遊客從中回憶昔日伐木運材時光。

林管處近日將藍白色彩的蹦蹦車比例縮小並擬真為紙模型，包含車頭及2節車廂，總長約34公分、寬5公分、高8公分，以柔美上質紙印製，具耐折柔和特性，整體仿真度高，重現池南蹦蹦車的風華。

林管處即起至31日止，搭配「池南故事集-你的故事由你寫下」活動，民眾只要在池南森林遊樂區臉書粉絲專頁置頂貼文，留下曾經或現在與蹦蹦車的合影，並寫下照片故事，明年元旦將隨機抽出3名及留言按讚數最高者致贈該模型DIY組，屆時園區內也會同步發售，鐵道迷千萬不容錯過。