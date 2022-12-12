交通部12日率領參賽團隊在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」。（呂妍庭攝）

交通部12日率領參賽團隊在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」。（呂妍庭攝）

交通部12日率領參賽團隊在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」。（呂妍庭攝）

台灣無人載具產業正在起飛，交通部2019年成立「無人機科技產業小組」，今年廣發英雄帖，召集無人機企業、法人及學術單位，執行橋梁巡檢及物流運送任務，選定桃園市復興區山區完成無人機物流運送驗證，今選在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺─交通部無人機推動成果發表會」，並進一步透露，2023年將研發推廣AI影像辨識模式，結合無人機橋下無GPS飛行技術，進行實橋檢測技術驗證。

交通部次長祁文中指出，因應無人機發展趨勢，2019年成立「無人機科技產業小組」至今，在現有基礎上，強化政府與產學研、業界的直接連結，協力促進無人機在交通領域的創新應用，以及相關產業的發展。

鑑於台灣多數縣市地形受限，近山區偏遠地帶易受天然災害影響，導致土石流及大規模崩塌，造成主要聯外道路、橋梁遭到破壞損毀，且無其他替代道路，可能形成孤島狀態，與外界聯繫中斷，居民及物資進出不易，為此，交通部鼓勵無人機導入及應用在各領域，召集具備無人機相關技術的企業、法人及學術單位，執行橋梁巡檢及物流運送任務，透過定期巡視、及時找出橋梁缺失並修復，預防事故發生。

交通部運輸研究所所長林繼國表示，交通部推動無人機整合示範計畫有關物流運送的深化運用，是透過與民航局和中華郵政緊密合作，選定桃園復興郵局為驗證場域，驗證道路橋梁中斷以無人機維持郵務的正常運送，明年將研發推廣AI影像辨識模式，結合無人機橋下無GPS飛行技術，進行實橋檢測技術驗證，以了解實際檢測成果。

祁文中說，運輸研究所去年和今年落實「交通部無人機科技產業發展策略規畫與執行」，推動成立台灣無人機大聯盟、辦理「無人機在交通領域之創意應用競賽(II)」，吸引國內無人機產官學研超過80組團隊參加，經評選出29隊優勝隊伍，另辦理「無人機整合示範計畫(II)─物流運送之深化應用」，在桃園市復興區山區完成無人機物流運送驗證，共有21家廠商參與，最後4家完成驗證，獲勝團隊前3名包括泰世科技、樂飛創新、經緯航太都是進駐亞創中心的無人機國家隊成員。

嘉義縣長翁章梁說，政府制定無人機三發展計畫中，很重要的兩項工作就是物流應用和橋梁檢測，結合穩定的數據和經驗積累，未來無人機將扮非常重要的角色，尤其無人載具產業在全球有很大的拓展空間，希望政府加速扶植無人機業者腳步，幫忙業者打國際競賽，在大家的共同努力下，讓台灣和嘉義成為無人載具產業最重要的場域。

縣府經濟發展處長江振瑋指出，無人機業務面臨的挑戰還很多，包括實地示範驗證場景、確保基礎設施安全可靠等，而嘉縣位處西部科技走廊中樞軸點，擁有便捷交通、乾淨空域及多元地形，符合無人機進行各種環境測試的需求，縣府爭取民航局同意將亞創中心周邊場域做為驗證場域，將整合亞創中心進駐廠商與5G行動通訊業，共同申請「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，擴大實際應用範疇與場域，以加速無人機物流實際的落地應用。