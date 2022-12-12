台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)11月合併營收為145.4億元，年增18.8%，創下單月歷史新高，延續雙11熱潮，momo《12.12年終盛典》買氣持續升溫，開跑至今人流年增近3成，為12月營收挹注動能。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄。111年11月單月全公司合併營收約為145.4億元，年成長18.8%，創下開站以來單月最佳表現，年增達18.8%；雖面臨去年高基期，momo網路購物營收仍再次刷新單月歷史紀錄，年增達20.1%；業績佔比為全公司營業額的97.3%，規模攀上新高峰。

富邦媒表示，網路購物優異的表現，主要受惠於雙11強勁的買氣，今年雙11 momo集結超過2萬個品牌、數百萬件商品陣容，除了挑戰全年最佳入手時機，同時拉長活動戰線、升級回饋力道，11月1日至11月11日檔期業績更締造為日均4倍的亮眼表現，瀏覽量年增高達47%，顯見今年momo雙11獲得消費者廣大的回響。

富邦媒今年1月至11月合併營收約為938.8億元，年增16.8%，已超車去年全年，創下歷史新高。

富邦媒momo已連續六年榮獲TCSA台灣企業永續獎，今年除了獲頒綜合績效「台灣百大永續典範企業」、永續報告「貿易百貨 第1類金級」，在單項績效獎中更獲得「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」的榮耀，肯定momo全體員工攜手推動企業永續的耕耘與努力。