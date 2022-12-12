對推特（Twitter）總部有興趣嗎？現在你可能有機會擁有「一部分的推特」，該公司將拍賣舊金山總部辦公室數十件用品和具有紀念價值的物品。

外媒報導，推特總部打算出清一些東西，除了投影機、iMac螢幕、站立式辦公桌、多台espresso咖啡機和一個電動自行車充電站之外，也將「割愛」一個大型的推特「藍色小鳥」雕像和一個巨大的@造型花器等具代表性的物品。

促成這次拍賣會的Heritage Global Partners表示，將自1月17日起展開線上拍賣活動，並於次日結束。所有物件的起標價格都在25至50美元之間。

特斯拉執行長馬斯克以440億美元收購推特後，該社群平台的假消息和仇恨言論暴增，導致許多廣告主退出、平台收入銳減，馬斯克於是採取了一連串削減成本的措施，其中也包括讓推特大半員工走人，一群前員工因此一狀告上法院，指控這個大規模裁員行動侵犯多項勞權。

資產顧問公司Heritage Global Partners總裁Nick Dove接受美國商業雜誌《財星》（Fortune）訪問時表示，任何認為這樣的拍賣能維護財務的人都是「傻子」。他在接受其他媒體訪問時表示，我們不確定公司不需要哪些資產，就像房地產仲介不確定他們的客戶應該出售哪些房屋或建物一樣。