美國科技巨頭微軟公司周一宣布入股倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group,LSEG），並將與該英國交易所營運商建立長達10年的合作夥伴關係。

根據聲明，LSEG與微軟將就下一代的數據與分析業務以及雲端基礎設施解決方案展開合作夥伴關係，其中包括為倫敦交易所提供新的數據基礎架構，以及與微軟Azure、AI和Teams團隊在分析與模型建立解決方案上合作。

LSEG執行長David Schwimmer在聲明中表示，在LSEG建立全球領先的金融市場基礎設施與數據業務之路，這個策略性合作夥伴關係是一個重大的里程碑，而這也將改變我們客戶的體驗。

微軟將從百仕通（Blackstone）和湯森路透公司（Thomson Reuters Consortium）收購LSEG約4%股份。

周四歐洲盤初，LSEG上漲近5%。