連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)受惠國內疫情趨穩帶動餐飲市場回溫，國門開放及星宇航空擴大供餐，配合燒肉品牌及代理品牌陸續展店，3大動能使集團對明年營運成長樂觀看待，法人看好橘焱胡同明年營收有望挑戰躍增逾5成。

橘焱胡同公布2022年11月自結合併營收0.57億元，雖較10月0.58億元小減2.55％、降至近5月低點，仍較去年同期0.55億元小增2.47％。受惠國內餐飲市場回溫，前11月合併營收6.07億元，較去年同期5.57億元成長8.97％。

橘焱胡同指出，明年集團展店將以台灣地區為主，其中「胡同燒肉」12號店、以及代理在日本獲米其林餐盤推薦的知名鰻魚飯品牌「鰻魚四代目菊川」，均將在明年1月6日於第一大飯店開幕。

其次，橘焱胡同為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著客運需求增強、星宇航空大幅擴張廣體客機機隊，預期在A350廣體客機加入後配合北美航線開航，明年飛機餐供餐營收有望較今年大幅成長，預計明年將貢獻橘焱胡同營收約4000～5000萬元。

電商部分，為迎接耶誕送禮商機，胡同線上商城推出「我不是胖虎」聯名商品限時特惠折扣，並將推出聯名商品及年節市場福袋、年菜組等產品，並同步為企業客戶提供客製化禮盒服務，搶攻相關商機。

整體而言，橘焱胡同看好後疫情時代餐飲市場，除了「胡同燒肉」及「胡同裏」積極拓點，亦將代理新日系品牌來台。同時，持續發展跨業態與通路的聯名餐飲、空廚及線上商城，透過多角化經營布局全方位客群，使營收及獲利持續穩定向上。