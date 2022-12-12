警方查獲的槍枝、毒品等證物。(黃敬文翻攝)

新北市有名42歲張姓男子因身負2條槍砲通緝而潛逃在外，新莊警分局日前接獲情資後立即著手偵辦，9日在八里設伏成功將他逮捕，並搜出改造手槍、具殺傷力之空氣槍各一，之後又在其借住的居所查獲毒品安非他命5包、海洛因3包，全案訊後依毒品、槍砲、通緝罪嫌移請新北地檢署偵辦。

據了解，這名張男有槍砲、毒品前科，他11月8日因槍砲案遭法院宣判7個月徒刑，但張男未到監服刑因此遭發布通緝，逃亡期間四處找友人居所借住，並且擁槍自重；新莊警方日前接獲情資後，立刻組成專案小組著手偵查，確定張男近日借住在三重的友人住所後，隨即組織警力前往攻堅逮捕。

不過當警方抵達現場時，發現張男已經駕車離開該處，新莊警方接著擴大搜索範圍，分析錄影器影像、以車追人循線找到他的車停在八里一處停車場，隨即在該處埋伏警力，9日張男現身取車時，雖然上車前謹慎的四處張望，但還是遭埋伏警力逮捕，並在其座車上搜出改造手槍、具殺傷力之空氣槍各一以及火藥子彈6顆。

警方接著再重返三重的借住處進行搜索，又查獲毒品安非他命5包、海洛因3包，逮捕在場的2女1男，其中49歲林女更是毒品通緝犯，全案詢後依槍砲、毒品、通緝罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查槍枝及毒品來源。

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