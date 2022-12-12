櫃買中心表示，水星生醫公司（6932）在12日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，水星生醫公司成立於2019年7月間，董事長為林玉龍，主要經營業務是技術平台授權使用、開發藥物授權銷售以及整廠輸出授權金等，送件時資本額為1億86萬元，產業別是化學生技醫療業。水星生醫2021年業績，營收為零，稅前虧損530萬元，每股虧損0.02元（每股面額為0.05元）。

《櫃買市場》現觀科技申請登錄興櫃一般板
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