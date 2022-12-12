九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。而《TVBS民調中心》今（12）日就公布了一份最新的民調指出，王鴻薇以46％的高支持度領先吳怡農的38％，兩人差距8個百分點，就連中間選民都有49%支持王鴻薇，高於支持吳怡農的23％，引發討論。

根據《TVBS民調中心》公布的台北市立委補選選戰最新民調，除了王鴻薇、吳怡農參選之外，還有無黨籍的蕭赫麟也登記參選，而在這三位候選人之中，王鴻薇以46％的支持度勝過吳怡農的38％及蕭赫麟的1%，另外也有15％的民眾尚未表態，同時此次補選有77%第三選區市民表示會去投票，其中有54%一定會，23%可能會，另有7％民眾尚未決定是否去投票，有16％表示不會去投票。

而該份民調交叉分析也顯示，在中立選民的部分，有49％的民眾支持王鴻薇，勝過於吳怡農的23％，同時王鴻薇的喜好度為39％，有27％不喜歡；至於吳怡農的部分有36%民眾喜歡，也有33％不喜歡；最後在政黨傾向方面，國民黨認同者對王鴻薇支持度為87%，有5%支持吳怡農，而民進黨支持者則有92%表示支持吳怡農；民眾黨支持者對王鴻薇支持度為63％，高於吳怡農的 23％。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年12月5日至11日晚間18時至22時及12月10日至11日下午13時30分至17時進行的調查，共接觸1212位20歲以上設籍台北市立委第三選區民眾，其中拒訪為217位，拒訪率為17.9%，最後成功訪問有效樣本995位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。