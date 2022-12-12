消基會今(12)日指出，我國最近三年共出現56起藥品瑕疵回收事件，讓國內藥物品質亮紅燈。對此食藥署回應，今年目前共累計43件藥品回收案件，去年則是49件，而藥物回收件數每年有高有低，但大多落在4、50件左右，且台灣與其他國家相比，並沒有比較多。

消基會今天召開記者會表示，近日接獲民眾投訴，有一款來自輝瑞公司的「脈優」5毫克藥錠，內部竟出現一條細鐵絲，影響用藥安全，且光是10-11月國內就有7起藥品回收事件，其中包含藥品參雜毛髮等荒謬錯誤，顯示國內藥品安全已亮紅燈。

食藥署藥品組科長洪國登表示，目前尚未收到任何關於輝瑞「脈優」5毫克藥錠，當中出現有鐵絲的情形，建議民眾可向原取得藥品的醫院、診所或藥局反映，請醫療機構協助通報，再由食藥署啟動後續調查。

關於消基會質疑的近年來國內藥物回收件數多，洪國登也駁斥，每個國家的藥政主管機關都會發布藥物回收資訊，而台灣與其他國相比沒有特別高，且今年到目前累計43件藥品回收資訊，比去年的49件還要低，何來藥物品質亮紅燈之說？

洪國登表示，每年的藥品回收資訊大多落在4、50件，這類資訊會因每一年的趨勢有所不同，例如幾年前國際間爆發不純物事件，就可能會有較多通報，但這也顯示食藥署與廠商都有努力在做藥物品質管理，因為有部分資訊是由廠商主動通報，另外也有食藥署主動查緝發現。

至於消基會要求公開不良藥品的回收進度，洪國登也說，依照法規所有回收藥品都必須回收完成，我們每一件都是壓著廠商做完回收，醫療機構如不配合也會有相對應的罰則，且每當出現藥品回收事件，食藥署也都會通知媒體進行報導，已做到相當程度的公開透明。