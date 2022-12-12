去年4月爆「松山之亂」，台北市警松山分局前教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，一群黑衣人闖入派出所砸電腦，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，還發現許刪除關鍵的96秒畫面。監委陳景峻、蔡崇義調查後表示，前松山警分局長林志誠、中崙派出所所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人，全票通過彈劾，移請懲戒法院審理，並糾正松山分局。

監委陳景峻、蔡崇義指出，顏敏森當晚輪值松山分局中崙所主管，對於數名黑衣人闖入叫囂及毀損值勤台公務電腦螢幕一事，除未詳實通報分局勤務指揮中心外，竟指示在場員警「簡單處理」，意圖隱匿當晚發生的事件。

監委指出，許書桓時任中崙所長，除未指示所屬續查並依法處置，也未呈報上級長官外，甚至與傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，湮滅他人刑案證據；林志誠時任松山分局長，明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後，說法又數變，在監察院詢問時仍極力掩飾。

監委強調，這4人都有懲戒必要，因此提案彈，已造成民眾認為警方執法軟弱、隱匿案情、重挫警察形象與損害政府信譽。監察院6日召開彈劾審查會，全票通過彈劾4人，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失的責任。

此外，監委立案調查後，除將還原的監視器畫面以秒為單位擷圖分析，並轉譯密錄器、比對各員供述及各次行政報告後，提出調查報告，除糾正松山分局外，並將「縱放人犯」及「登載不實」新事證之涉案員警移送偵辦，並建請將肇事起因之楊員逕送懲戒法院處理。

監委表示，松山分局駐地1樓中崙所在110年4月16日凌晨2時許遭民眾闖入叫囂，其中1人還毀損電腦螢幕，音量之大甚至樓上之勤務指揮中心值班人員都去電詢問，惟從中崙所至勤指中心皆無紀錄，已見「通報機制失控」；許書桓與負責保管傅榮光共同將硬碟格式化，足見「管控機制失靈」。

監委提及，林志誠在未查證清楚前即輕率地於22日對外表示係進入中崙所民眾「不慎」碰撞致電腦螢幕掉落損壞，嗣為掩蓋駐地監視影像滅失而對外以「停電」未錄及復電後「未重新設定」為由搪塞，直至臺北市刑大科偵隊還原影像證實是故意毀損及湮滅證據，更見「調查機制失能」。

監委認為，甚至經台北市政府專案小組調查後，始發現楊姓教官4月16日返回駐地前係與同分局2位警務人員非因公進入九酒CLUB該不妥當場所，亦有「督考機制失常」之違失，並建請依公務員懲戒法將楊姓教官逕送懲戒法院審理。