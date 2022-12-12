有些人表面上說話尖酸刻薄、得理不饒人，但其實大多內心柔軟，《搜狐網》運勢專欄點名3星座是典型的刀子嘴豆腐心，不僅嘴上不甜，有時甚至不懂得修飾，直白得傷人，但其實他們也無法完全做到狠心，很常罵完人後又心軟消氣了。

▍處女座

處女座屬於嘴上不饒人的類型，要從他們口中聽到甜言蜜語比登天還難，因為這有違他們傲嬌的個性，即便是關係親密的對象，處女座也經常口是心非。處女座說的話雖然刺耳，但其實沒有害人的心思，很多時候狠話一出，又暗自後悔，無法做到狠心絕情；事實上他們內心柔軟，會默默照顧身邊所有人，只是不喜歡邀功。

▍牡羊座

牡羊座不喜歡說甜言蜜語，這會讓他們感到全身不自在，反倒是喜歡違心的數落對方，鬥嘴說狠話一直都是牡羊座的強項。儘管如此，牡羊的內心其實相當善良，雖然他們不會對敵人心慈手軟，但對其他人也做不到真正的鐵石心腸，別人有難他們絕對衝第一，只是喜歡用強勢的言語來隱藏內心的柔軟。

▍巨蟹座

巨蟹座的人平時比較沉默寡言，很少表露出情緒，總給人一種疏離的感覺，但其實真正了解巨蟹的人會發現，他們卸下冷漠的偽裝後，雖然不會刻意在言語上討好和迎合別人，但他們會用實際行動關心和照顧身邊所有親近的人，就算不懂得說好聽話，但他們內心柔軟，容易設身處地為他人著想。