嘉義市志航國小學童參觀長榮海事館，聆聽解說。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市崇文國小學童參觀李梅樹紀念館。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市5所國小師生參加「嘉義市藝術光點─藝文圓夢計畫Fun Art Bus」，崇文及志航國小師生完成3天2夜的藝文之旅，參觀李梅樹紀念館、鶯歌陶瓷博物館、故宮博物院等知名藝文展館，並有專人導覽，師生欣喜收穫滿滿。

嘉義市政府教育處林立生表示，教育處協助蘭潭、世賢、育人、崇文及志航等國小，申請研揚文教基金會辦理「嘉義市藝術光點─藝文圓夢計畫Fun Art Bus」，內容有世界繪本暨插畫巡迴展、e-school繪本創意數位教材、台北藝術探索見學之旅、藝術好好玩戲劇巡演等4項，共有180名師生參加此計畫，豐富孩子的文化學習視野。

最後一梯次崇文及志航國小近70名師生8日至10日完成3天2夜的藝文之旅，參訪三峽祖師廟、李梅樹紀念館、鶯歌陶瓷博物館、故宮博物館、國家兩廳院到順益美術館，由傳統建築、人物畫作、陶瓷製作、文物導覽到海洋藝術作品。師生直呼這樣的旅程雖然累，但比在學校學習還要有趣好玩。

5年級生嚴靖涵說，李梅樹老師畫了許多家人日常生活的寫實畫像，很敬佩他為了喜愛的畫畫堅持到底的精神。

6年級生簡士涵是對故宮博物院的歷史文物念念不忘，尤其是肉形石栩栩如生的模樣，精妙工藝令她驚嘆。6年級生羅宥媗非常開心能親眼見到國語課本上的故宮3寶「毛公鼎、肉形石與翠玉白菜」。