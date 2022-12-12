香港東網報導，近年香港移民潮造成人才流失，上周發布的《中學概覽》顯示，上學年有2140名教師流失，按年增加72.6％，當中中學資深教師流失最嚴重，3年間淨減1639人，有中學校長表示，不少教師急著帶子女移民，未能妥善安排跟交接，也有校長指資深教師流失影響學校行政及領導工作。

報導據過去3個學年的《中學概覽》數據，發現具10年以上資歷的教師，在上個學年淨減少633人，至本學年有1006人，增幅達59％。3年間，資深教師從占香港中學教師總數的70％跌至64％；而同期4年以下年資的教師，占比則由17％升至25％。

香港中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬表示，不少資深教師的子女正值中小學階段，由於外國移民政策吸引，所以舉家移民，但部分教師離職前只給予短期通知，未能妥善安排交接，新教師接手時難免「甩轆」（出岔錯），例如報名參加外界比賽時，接手老師出現遲報或漏報情況。

香港中學校長會主席連鎮邦也指出，資深教師流失會影響學校行政及領導工作，包括課程領導及訓輔工作等，不少職務未必能完全由新教師頂替，而新教師在入行頭幾年，應更專注在任教科目上。他希望當局檢視教師離職原因，對症下藥。

香港教育局回應說，仍在編製本學年的教師人數及流失情況，但根據觀察，本學年的教師流失率高於往年。當局稱，學校普遍運作正常，有足夠的新聘合格教師任教，由於近兩年未接受師資培訓的新入職教師多於預期，將在未來兩個學年增加教師教育文憑課程的兼讀制學額。