遠東商銀發行2023年月曆《樂賞臺灣舞臺風華》，是繼美術館、獨立書店、藝術家與文學家故居等主題之後，再一次以藝文為主題，邀請客戶共訪臺灣美麗的角落。遠東商銀總經理周添財「以幸福開場，為夢想喝采」為引，希望在終於揮別新冠疫情陰影之後，國人多多走進表演廳，領略表演藝術家一生懸命所淬煉的舞臺風華，體驗面對面的現場共感。

遠東商銀新年月曆一覽全臺12座表演場館，其中有國家級的兩廳院、臺中歌劇院及高雄衛武營藝術文化中心，也有上個世紀經濟起飛年代打造的雲林表演廳及嘉義表演廳，春耕夏耘在嘉南平原播下藝術的種子；還有前警察分局變身的牯嶺街小劇場、全臺第一座由劇團負責營運的萬座曉劇場等；而分踞臺北、高雄的流行音樂中心，則導入產入園區概念，力圖再度引領華人流行樂壇風潮。

發表會的重頭戲之一是由兩廳院節目組組長蔡如歆以「一件戲服」、「一件道具」為視角，進行專家導覽，帶領遠東商銀主管及媒體記者深入神秘的後臺空間，一覽道具由貨車到舞臺之路及演員化妝室、服裝製作室等登臺前的準備區；專家同時介紹為視障同胞而設計的演出前「導聆」等ESG服務。

值此數位時代，遠東商銀仍每年印製大型掛曆，周添財笑稱這也是ESG，除傳達紙本月曆的溫暖年節祝福，主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，「很多長輩會在上面寫下祭拜的日期或孫子的生日。」周添財指出月曆連結長輩感情的一面；遠東商銀另利用每月版面置入「表演廳開箱」，以表演場館的硬體及軟體設計等知識，普及生活美育。

今年歡慶30週年的遠東商銀，擅長在服務與金融商品置入永續發展的理念，甫於近日簽署赤道原則、啟用伊甸互動式捐款裝置等，此外，也取得2022年臺灣永續獎之人才發展領袖獎，為繼亞洲最佳企業雇主獎之後，再獲人資標竿大獎肯定。