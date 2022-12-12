永光（1711）因碳粉、電子化學品及醫藥化學品出貨增長支撐，11月營收6.8億元，月增6.92％，年減18.66％；前11月營收82.82億元，年減1.59％。長興（1717）經過第三季下修後，出貨量已漸趨穩，11月營收40.74億元，比10月小幅縮減0.87％，年減7.78％；前11月營收454.27億元，年減1.368％。

永光產品涵蓋色料、特化、電子材料等領域。受制通膨、經濟趨緩影響，拖累色料化學品因終端應用成衣隨景氣修正影響，表現低迷干擾，前10月自結營業利益3.34億元，年減34％，稅前盈餘4.42億元，年減20％；對照股本54.78億元，每股稅前盈餘0.8元。

永光表示，11月碳粉年增41％，醫藥化學品、電子化學品年增25％、9％，惟受到全球經濟趨緩及通膨之影響需求降低及客戶庫存調節所致，色料化學品年減45％，特用化學品年減12％。

永光前11月營收以碳粉年成長24％，表現最佳；其次為電子化學品、特用化學品年增9％、4％，至於醫藥化學品、色料則是年減7％、15％。

長興前10月自結稅前盈餘32.63億元，年減17.15％，每股稅前盈餘2.67元。

由於第三季積極去化高價庫存，加上原料成本改善，有助第四季毛利率改善、提振。

長興指出，合成樹脂、特用材料主市場在大陸，目前出貨量已經趨穩；電子材料之乾膜光阻及子公司長廣精機真空壓膜機出貨持穩增長，增添營運支撐能量。