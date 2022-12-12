喬莉姆本杜（左）、帕布羅席爾斯將手足之情呈現得淋漓盡致。（海鵬提供）

坎城常勝軍達頓兄弟最近在新作《有你就是家》中，以細膩真實手法關注社會底層人物的處境。兩人在與許多大牌演員合作過後，決定大膽選用新人，以賦予該片更強的寫實度，果然一舉勇奪今年坎城影展75周年特別大獎。有趣的是，片中兩位年輕主角喬莉姆本杜、帕布羅席爾斯，不僅都是第一次演戲，甚至根本互不相識，卻被達頓兄弟配對成「姊弟」。

這對完全沒血緣的「姊弟倆」喬莉與帕布羅竟然一拍即合，不僅唱歌默契十足，就連相依為命的情感都演得令人動容，兩位演員片中姊弟情深，許多場戲都賺人熱淚，連工作人員都看得淚流不止，即使電影拍完，如今也成為關心彼此、相互勉勵的好姊弟。

達頓兄弟從海選中分別找到了喬莉、帕布羅，兩人試鏡時近40公分的身高落差令達頓兄弟眼睛一亮，成為最終「配對」的關鍵因素。首次征戰大銀幕的兩人，在拍攝過程逐漸培養默契，將手足之情呈現得淋漓盡致，精湛對手戲更獲達頓兄弟大讚「精彩至極」，初試啼聲便交出漂亮成績單。《有你就是家》16日在台上映。