台灣青年管樂團副執行長謝宛軒說，這次有機會和愛相髓脊椎神經病變關懷協會合作回饋社會，團員都很樂意，團員能用他們的專長回饋社會是很美好的事。（台灣青年管樂團提供／潘虹恩台中傳真）

台中市愛相髓脊椎神經病變關懷協會攜手台灣青年管樂團，將於今年12月24日下午14時30分在國立台灣交響樂團演奏廳舉辦2022《華燈初Sound》慈善音樂演奏會，帶領民眾穿越回7、80年代，回憶當年的台灣樣貌，以充滿復古懷舊的音樂會，鼓勵病友走出家門，同時向關懷病友的各界傳達感謝心意。

愛相髓脊椎神經病變關懷協會祕書陳軒如說，協會自2019年成立以來，長期幫助脊髓相關神經病變患者，醫生除了醫病以外，更重要的是照顧病友的心靈，希望透過此次音樂會帶給病友身心的療癒；平時病友出門不易，音樂會挑選了友善行動不便者的場地舉辦，鼓勵病友走出家門，給予彼此支持。

台灣青年管樂團副執行長謝宛軒說，他們因緣際會下認識愛相髓脊椎神經病變關懷協會理事長、亞大附醫副院長林志隆，被林志隆關心、疼愛病人的善舉感動，由於愛相髓與台青管都是立案在霧峰的團隊，因此決定一起從霧峰在地出發，關懷所有人的健康，此次慈善音樂會扣除活動辦理成本後，會全數捐出照顧病友。

台灣青年管樂團首次舉辦病友關懷的慈善音樂會，管樂團的演奏曲目相當多元，有流行的、爵士的、台灣本土的，此次以台灣7、80年代音樂為定調，帶來復古、懷舊的音樂會，包含打開電視、廣播會聽到的歌，還有日本的「演歌」，希望藉此與台下觀眾產生共鳴，也帶領觀眾一同回味當時的音樂。

台灣青年管樂團成立於2009年，他們相信「音樂是一種語言」，盼把樂音帶入社區、偏鄉部落、弱勢群眾，加強表演藝術團隊的社會責任，謝宛軒說，這次有機會和愛相髓脊椎神經病變關懷協會合作回饋社會，團員都很樂意，團員能用他們的專長回饋社會是很美好的事。