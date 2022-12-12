百萬YouTuber「小玉」朱玉宸夥同助理莊姓男子利用深偽技術，將立委高嘉瑜、無黨籍高市議員黃捷等人臉部特徵，移植到色情片AV女優臉上，民事部分，新北地院宣判朱玉宸、莊炘睿應賠黃捷及1名空姐各100萬元。對此，黃捷感謝法官還受害者公道，也會將賠償金全數捐出，推廣性別教育及防範數位性暴力。

朱玉宸與莊男2020年起利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片，新北地院今年7月依違反《個資法》判處朱玉宸5年6月徒刑，得易科罰金198萬元；莊男判3年8月徒刑、得易科罰金132萬元。

另外，黃捷、網紅艾瑞絲等21名被害人附帶民事求償，新北地院近期判處朱玉宸、莊男須賠黃捷和另名被害空姐各100萬元，其餘19名被害者求償部分由不同法官審理中。

黃捷表示，感謝法官還給受害者公道，得以在寒冬中給受害者一些安慰。不過她認為目前更迫切的仍是數位性暴力的修法，包括懲處、防範及補救下架機制，這些才是可以杜絕類似事件發生的方式，希望不要再有人因為性影像的威脅、流傳而擔心受怕，至於賠償金將全數使用在性別教育推廣及防範數位性暴力。