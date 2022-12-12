吳怡農回答民眾提問松山機場遷移的議題時，稱「那你跟我說，我願意犧牲總統的專機，來贏得大家更好的生活環境」，競選團隊事後澄清，他本人完全沒有這樣的意思。不過新北市議員葉元之批評是在硬凹，資深媒體人謝寒冰也認為，吳怡農如果再這樣下去，恐怕是最迅速殞落的一顆新星，大概快沒救了。

吳怡農日前在路口演講時，有民眾提問「松山機場是軍民兩用的機場，遷走的話，軍用方面你有什麼建議？」吳怡農回答，「其實這裡面有很多的假設，松山機場以前是純軍用，最早最早最早，現在民用越來越多，戰備任務越來越少，現在主要是處理一些專機。那你跟我說，我願意犧牲總統的專機，來贏得大家更好的生活環境，國內專機啦，總統飛國際還是去桃園」。

吳怡農競選團隊事後解釋稱，「願犧牲總統專機」一事，是吳怡農在回答提問者提出「行政專機或總統專機要如何處理？」因此他回答說「那妳跟我說，願意犧牲總統的專機」，他本人完全沒有這樣的意思。競選團隊指出，媒體以吳怡農願犧牲總統專機為標題，對吳怡農造成莫大的傷害，吳怡農對此感到非常遺憾。

國民黨新北市議員葉元之說，他看了現場的影片，很清楚的，民眾的問題中並沒有「犧牲總統專機」這句話，民眾的發問原文是「吳怡農，你好，我有兩個問題，第一個問題是松山機場是軍民兩用的機場，遷走的話，軍用方面你有何建議？第二個問題松山機場有首都衛戍的功能保衛首都的功能，戰時運輸補給比較快一點，遷走的話，你怎麼看這一點？」葉元之痛批吳怡農是公然說謊、硬拗。

而資深媒體人謝寒冰也在《新聞大白話》指出，吳怡農如果再這樣下去，恐怕是最迅速殞落的一顆新星！本來大家認為吳怡農聲勢很強、外型不錯，但是在短短兩三周內出現轉折，大概快沒救了。