桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區，每年夏季是賞荷秘境，是許多民眾喜愛造訪休憩之處，不過，連日下雨，園區內多處積水，有時連晴天也到處可見小水漥，引起在地民眾抱怨，園區內排水不良是長久以來問題，不直接解決恐怕會壞了大溪的旅遊品質及名聲。

簡姓遊客說，山豬湖生態親水園區吸引很多遊客造訪，但只要有一點小雨，地面很快就會到處積水，有時候水漥範圍很大，根本無法正常行走，相關單位不能每次都用擺放警示錐帶過，民眾到訪若是碰到積水難行，難免影響觀感和遊興，排水不良問題應想辦法徹底解決。

桃園市大溪區山豬湖生態親水園區，遇雨園區內多處積水惹遊客抱怨。（呂筱蟬攝）

市議員陳治文指出，山豬湖生態親水園區完工時獲得工程金質獎殊榮，啟用後受到地方民眾與遊客喜愛，但園區內常有紅火蟻之害及路面積水情事惹怨，推測應是當初設計端沒仔細規畫所致，要求水務局趕緊改善園區內的水路系統，並聯合農業單位消除長年的紅火蟻之害。

水務局總工程司魏茂銹表示，山豬湖生態探索園區採用低衝擊設計，原有的蓮花池皆沿用山泉水自然入流至池體，但開放使用後人潮漸多，成為觀光熱門景點，如有降雨山上水源較多時造成溢流至路面，為改善此情況，短期內將請廠商加強巡查並警示，後續會研議適當的工法，將在2023年進行水路系統改善。