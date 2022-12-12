櫃買中心12日表示，保勝光學公司（6517）預定15日（周三）上櫃掛牌，當日舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。 保勝光學公司主要是從事各類光學玻璃鏡片、鏡頭之設計、製造及銷售，2021年合併營業收入為4億3,847萬元，稅後淨利為6,088萬元，每股純益為2.17元。今年前三季合併營業收入為3億9,556萬元，稅後淨利為8,578萬元，每股純益為3.05元。