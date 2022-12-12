桃園市龍潭區「隨緣茶空間」獲得農產品初級加工場場證，農糧署長胡忠一（中）參訪也體驗腳踩製作仙草茶餅。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區「隨緣茶空間」為桃園市茶商公會理事長邱國雄、黃淑芬夫妻檔共同經營，致力將台灣好茶行銷海內外，廠區內規畫茶道、製茶DIY、品茶室、茶專業教學及行銷教學等推廣茶文化空間，今年更獲得農產品初級加工場場證，12日農糧署長胡忠一蒞臨揭牌，共同拓展國產優質茶新市場。

胡忠一說，農糧署在全台灣輔導30家亮點茶莊，隨緣茶空間不僅是亮點茶莊，更在今年取得農產品初級加工場場證，結合當地包括茶園景觀，遊客可以實際體驗農遊六級化產業。他也說，台灣在2019年開始推動農家可自行利用設施加工製作農產品，但包含衛生安全、消防安全等都需符合國家標準，事前要上40小時課程，還要有品牌行銷販售，通過考試後才有資格取得條件向縣市政府申請成立初級加工場，而農產原料一定要是有機，不然就是產銷履歷或是QRcode可以追溯，一定要是國產農產品。

他表示，目前在全台已輔導40家農產品初級加工場，直至2021年底已使用2500公噸國產農原料，創造出超過7900萬元營業額，過去大家都知道農業原料許多具易腐性，加工後不僅可延長保存期限，同時可提升附加價值增加收益 ，對生產者、消費者及自然環境都有幫助。

邱國雄則說，成為農產初級加工場全部員工都具備衛生工廠相關法規知識，才能把食品安全管控好，從源頭種茶就是有機認證還有生產履歷，加上衛生管控，訴求健康有機也是市場趨勢，希望消費者喝茶喝的健康也安全。