桃園市一名54歲的高姓男子，11日晚間從中壢搭車到大園找朋友餐敘，返家時因不勝酒力不慎將錢包遺落在路上，無法搭車回家，獨自在路上徘徊，巡邏員警見狀上前關心，並協助沿途尋找，總算在一間超商前找到高男的錢包，幫助他順利返家。

大園警分局潮音派出所警員黃柏霖、李哲銘執行巡邏勤務時，發現一名男子走路搖搖晃晃，不停左顧右盼似乎在尋找東西，員警見狀立即上前關心，但男子渾身酒氣，僅不斷重複錢包不見、想回家等語，其餘年籍資料均無法回答。

由於當時天色昏暗又下著雨，員警擔心男子深夜獨自走在路上會發生危險，於是陪同男子沿著原路往回搜尋，總算在1公里外的超商門口找到男子遺失的錢包，男子確認裡面的證件及金錢都沒有缺少，才終於鬆了一口氣。

員警隨後幫忙叫車載男子返家，男子家屬透過計程車司機得知是警方幫忙叫車，於是特地打電話至派出所道謝，表示幸好有員警的熱心協助，才讓男子能夠平安返家，不至於流浪街頭，非常感謝警方的幫忙。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！