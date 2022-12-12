天虹科技(6937)送件申請登錄興櫃戰略新板。

天虹科技成立91年7月，主要業務為半導體設備機台及半導體設備零備件，董事長兼總經理為黃見駱，目前股本為6.06億元，110年合併營收為16.55億元，稅前盈餘為2.41億元，每股盈餘為4.57元。

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