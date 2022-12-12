《櫃買市場》天虹科技申請登錄興櫃戰略新板 16:492022/12/12 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天虹科技(6937)送件申請登錄興櫃戰略新板。 天虹科技成立91年7月，主要業務為半導體設備機台及半導體設備零備件，董事長兼總經理為黃見駱，目前股本為6.06億元，110年合併營收為16.55億元，稅前盈餘為2.41億元，每股盈餘為4.57元。 《電子商務》雙11效應 尚凡11月營收衝高 《類股》汽零組11月營收報捷 精確、麗清創單月新高 水星生醫 申請登錄興櫃一般板股票 #天虹科技 #申請登錄興櫃 #戰略新板 #半導體設備 #億元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》世界先進11月營收近19月低 仍創同期次高 14:382022/12/09 財經 《財政》陸擋「酒」 財長估影響金額不到10億元 16:392022/12/12 財經 興櫃ESG夯 環拓科技周漲八成 04:102022/12/10 證券．權證 人民幣中間價9日上調18基點 人行逆回購20億元 11:342022/12/09 財經 遠百55歲 業績上衝550億元 04:102022/12/10 財經要聞 理想汽車第三季虧損人民幣12.4億元 18:262022/12/09 財經 運價反轉 長榮11月營收失守400億元 18:222022/12/09 財經 《其他電子》這些致命點 可成11月營收續弱 15:292022/12/09 財經 麗清11月營收7.23億元 創單月歷史新高 11:072022/12/12 財經 飲料、酒與醋出口到大陸 一年約新台幣百億元 09:592022/12/10 財經 拓凱前11月合併營收破百億元 飆史上新高 11:202022/12/12 財經 《證交所》外資上周轉賣超近193億元 電子權值股成災區 14:482022/12/12 財經 資本市場拖累 永豐金前11月賺147億元、年減2.5％ 19:342022/12/09 財經 廣華-KY11月營收6.03億元 年減18％ 10:372022/12/12 財經 中鋼11月營收320.18億元 年減近30％ 15:522022/12/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。