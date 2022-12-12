九合一選舉落幕，辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，而此役也被視為是2024總統大選的前哨戰，而今（12）日媒體人韋安就從台北市九合一選戰為例，指出「不要把問題想的太複雜，柯文哲根本不是問題，國民黨候選人要夠強才行」，引發討論。

韋安今日在臉書上PO出一篇「柯文哲根本不是問題？」的文章表示，「有評論稱，柯文哲擁有泛藍陣營欠缺的年輕選民相挺，國民黨若無法得到柯的合作，幾無可能贏得2024大選」，韋安認為「不要把問題想的太複雜，柯文哲根本不是問題」，韋安更指出三點分析，首先是「如果藍營的候選人，強過柯文哲，柯批綠，拉低民進黨，民眾黨政黨票數會多一些，但總統票會流向國民黨候選人」。

再來「若藍營的候選人，比柯弱，藍營的支持者，總統票會流向柯文哲」，最後「藍與柯正規的合作，是不可能發生的」，韋安也提醒「這次台北市長選舉，就發生第二種情況，國民黨候選人要夠強才行」。