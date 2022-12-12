趙姓男子去年2月起在網路搭訕少女交往，以情侶關係要求「裸聊視訊」，暗中擷取裸露影片就翻臉，要脅見面藉機猥褻，少女哭泣哀求，趙要脅「不會有影片出現，給我摸、給我摸」，多次猥褻得逞，還製造影像外流假象，2名國中少女受害報警，經檢警偵辦起訴。法官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪刑8年10月，可上訴。

34歲趙男在2021年2月間於網路臉書認識15歲少女，兩人進一步交往成為網路情侶，趙男以情侶關係要求少女遠距裸聊視訊，趁少女掀衣裸露胸部之際以手機截圖錄影。

不久，趙男察覺少女有意分手，竟以裸露影片威脅，恐嚇「分手可以，可是影片會怎樣，我不會管」，要脅「讓我抱一下或親一下，開心的話就把影片刪除」，要求少女到某高中體育館赴約，趙露出狼爪，對少女摸胸猥褻10分鐘，才放行。

事後，趙男多次要脅少女見面猥褻，少女不堪長期遭恐嚇猥褻，哭泣哀求結束關係，趙男恐嚇「不會有影片出現，給我摸、給我摸」，「保證以後都不會有影片流出」等語，強行猥褻還加碼拍照。

趙男在今年3月間再要求少女自拍猥褻照受拒，心生不滿，竟用其他帳號傳少女裸露照給她的胞妹及胞妹男友。

趙男食髓知味，在2021年4月間又在網路搭訕另名就讀國二女網友，故技重施要求「裸聊視訊」，手握暴露影片後，即恫嚇少女「妳故意不鳥我，沒關係那不要怪我狠心，那就給大家看看」等語，並以其他帳號傳裸照給少女，製造影片外流假象。

兩名少女心生畏懼各向警方報案，台中地檢署偵辦起訴，趙男否認犯行，辯稱他只約出少女撫胸，經同意拍攝影片，但沒外傳影片。

法官以《兒童及少年性剝削防制條例》脅迫少年被拍攝製造猥褻行為電子訊號罪，對少年強制猥褻、恐嚇等9罪，判刑8年10月。

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