2022卡達世界盃足球賽只剩下最後4強，世界足總FIFA表示，兩場4強賽、季軍戰及冠軍戰會使用新球「Al Hilm」，這個字在阿拉伯文有「夢想」之意。

本屆世界盃從小組賽到8強賽階段使用的球叫做「Al Rihla」在阿拉伯文是「旅程」的意思，但到了最後4強賽階段，大會會採用新的球「夢想」，以金色為設計基調，加上三角形形狀的圖紋，向本屆世足主辦國卡達首都杜哈周圍的沙漠致敬，裡面裝有人工智慧偵測IMU，可以即時呈現球的位置，能為半自動越位技術及球門線技術提供協助。

FIFA官方表示，新用球展示了足球設計的最新發展，也使用和「旅程」這顆用球一樣的IMU技術，能幫助裁判更快、更成功做出正確判決，也為VAR裁判團隊提供即時訊息。

世界盃用球由運動品牌Adidas製作，Adidas總經理克拉格斯（Nick Craggs）表示：「『夢想』球代表體育和足球將世界凝聚在一起的光芒，全球數百萬球迷因為對足球的熱愛團結一起，也祝福最後4強隊伍好運。」

官方也為了新用球拍攝宣傳照，邀請阿根廷梅西（Lionel Messi）、狄馬利亞（Angel Di Maria）、阿瓦雷茲（Julián Alvarez）等球員參與，梅西也刮掉落腮鬍，看起來年輕不少。