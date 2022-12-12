據中國外交部北美大洋洲司官方微博「寬廣太平洋」12日消息，12月11日至12日，中國外交部副部長謝鋒在河北廊坊與來訪的美國國務院東亞事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）舉行會談。

消息指出，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤共識、推進中美關係指導原則磋商、妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見。雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。

據美國國務院日前發布公告，該高級代表團在訪華期間除跟進中美元首在印尼二十國集團（G20）峰會的會晤成果，並為美國務卿布林肯2023年初到訪中國做準備。公告指出，美方出訪官員將「持續以負責任的方式管控美中競爭，並探索潛在合作領域」。結束訪華行程後，代表團將前往韓國和日本，就一系列區域和雙邊問題舉行磋商。