平均單價較高的成衣出貨比例可望持續提升；光隆（8916）12日指出，雖進入傳統淡季，但第四季成衣出貨比可望達60％，第4季的毛利還有提升空間，本業獲利有機會續創同期新高。

光隆累計今年前11月營收98.15億元，年增33％。前三季稅後純益8.09億元，年成長198.14％。

光隆指出，成衣部門今年以來，營收維持雙位數的成長速度，產能一直呈現滿載吃緊，光隆已在今年將自有產線由61條擴增至67條。

在成衣出貨比例提升下，光隆今年前三季的營業毛利率16.88％，比去年同期提升了3.28個百分點。

而為因應未來成長所需，光隆指出，已積極在印尼開拓全球第2產區，目前與合資對象的洽商已接近尾聲，投資案將送交近期的董事會審議，新產能估計有6至10條，最快得於明年第4季投產。

對於明年營運仍審慎樂觀，光隆表示，成衣部門明年會有4至5個新客戶加入，估計可帶來1,000萬美元的新訂單挹注；加上進入冬天，以及歐美耶誕消費季，有助戶外機能服巿場需求加溫，預期可帶動客戶追加訂單的空間，保守估計明年仍可有雙位數的營收成長。至於家紡與羽絨原料部門，則以穩定成長、增加獲利為優先。